彰化縣美術家百棒聯展 防疫期間也能在家看
彰化縣參加美術家接力展的百位藝術家作品今天回娘家，文化局即日起到5月31日在縣立美術館展出「藝百風華-彰化縣美術家接力展百棒聯展」，新冠肺炎流行期間防疫最大，彰化縣文化局建置「防疫GO藝文，線上看展覽」，民眾不出門也能觀賞百棒作品。
藝百風華-彰化縣美術家接力展百棒聯展今天開幕，縣長王惠美說，縣政府從1994年舉辦美術家接力展，一開始受理推薦和邀請優秀縣籍藝術家參展，後來發展為徵件評選，入選者由文化局安排展出並編印作品專輯，到去年底累計27年有一百棒的藝術家參展，有如一部彰化藝術史，也是彰化藝術家人才資料庫。
「生活就是藝術、藝術就是生活」王惠美表示，藉由聯展將作品呈現在鄉親眼前，讓更多人了解彰化藝文的能量，她期望透過這百棒藝術家棒棒相傳，讓藝術向下扎根，讓彰化更有文化、更有彰化味，值得一提的是縣府為支持伯立歐家園圓夢計畫，特別辦理「藝術有愛~『藝』挺伯立歐」活動，已有20位接力展藝術家響應做公益，將提供社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會拍賣。
彰化縣美術家接力展百棒聯展，作品包括水墨膠彩類23位、油畫水彩類31位、立體工藝類16位、書法篆刻類12位、攝影類11位、綜合媒材及裝置藝術4位。文化局推出「防疫GO藝文，線上看展覽」百棒作品上線，網路連結到「彰化縣文化局網站-電子月刊-線上展覽專區」，或點選網址即可線上瀏覽百位藝術家的精彩作品。
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