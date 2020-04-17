中市觀光景點人流管制 即時影像上架

因應新冠肺炎疫情，台中市觀旅局公布台中觀光旅遊網「主要觀光景點及周邊道路即時影像」新功能，防疫期間，民眾可上網掌握各景點人潮狀況，目前完成20處，未來目標完成50處。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布實施人流管制措施，台中市副市長令狐榮達今天在各局處陪同下，前往大坑9號、9-1號及10號步道，視察人流管制情形。台中市目前已在20多處風景區、交通節點、熱民景點等建置即時影像。

令狐榮達現場親自示範查詢，透過觀光景點即時影像不僅可觀看各觀光景點現場的遊客人潮及車流狀況，市府也能同步掌握各景點人流數量，擬訂決策判斷與相關因應措施，配合台中市安心旅宿，讓民眾來台中安心旅遊。

令狐榮達指出，未來包括台中公園、東豐自行車綠廊、鐵砧山風景區、大安濱海樂園、大甲鎮瀾宮、第二市場、一中商圈、科博館周邊、審計新村、秋紅谷周邊、台中州廳前、彩虹眷村、高美木棧道旁、東海藝術街商圈、后豐鐵馬道、光復新村以及其他知名景點，將在4月底前陸續介接完成。

觀旅局長林筱淇表示，上週假日大坑步道湧進2萬3000多人，為避免形成防疫破口，在主要出入口進行人流總量管制，由工作人員進行現場廣播及舉牌勸導勿進入，大坑地震公園停車場及經補庫停車場封閉部分停車格位，由警察及現場人員協助勸導及取締違規停車。

林筱淇指出，台中市風景區人流管制標準依綜合景區人潮承載面積及周邊停車場停車數與現場人流判斷，大坑風景區約為4500人、大安濱海樂園約為1萬多人、大甲鐵砧山風景區則以遊客最常去的雕塑公園為管制範圍約為3500人，周邊停車場停車格數達50%時，會再配合人流密度監測，視情形啟動人流管制並引導遊客前往其他替代景點，紓解人潮及車流。