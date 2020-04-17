台東縣省道旁2百公尺內禁養牛羊 自治條例通過

台東縣近幾年發生多起撞牛車禍，2名婦女不幸喪生。台東縣議會今天通過自治條例，規定距離省道200公尺內禁止飼養牛羊等家畜，且飼養家畜必須標示可識別飼主資料。

台東縣飼養的牛隻經常半夜跑上公路或是鐵道，這幾年已發生11起車撞牛車禍，導致2名婦女死亡；另外火車也曾撞死牛群。人、牛衝突不斷，台東縣政府強制執行牛隻必須掛耳標，否則將直接沒入。

人牛衝突不斷升高，引起外界關心，台東縣政府農業處為有效管理家畜飼養，日前制定「台東放牧飼養家畜管理自治條例」草案，今天台東縣議會3讀通過。

自治條例包括罰則有11條，規定在距離省道200公尺內禁止飼養家畜，且飼主應於家畜身體標示可資識別飼主資料，例如牛、羊掛耳標，以及數量異動時間。

如果未標示可識別飼主資料，可處新台幣1萬元以上、6萬元以下罰鍰，拒絕或妨害查核處5000元以上、3萬元以下罰鍰。