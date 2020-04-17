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濁水溪出好米 彰化縣埔心國中研究濁水溪水稻頭好壯壯

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心國中獲得科展縣賽國中組生物科特優和最佳鄉土教材獎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國中獲得科展縣賽國中組生物科特優和最佳鄉土教材獎。記者簡慧珍／攝影

彰化縣109年第六十屆科學展覽比賽，埔心國中以在地特產濁水米為研究主題，證明濁水溪灌溉的稻米，稻穗重量平均比一般灌溉水產出稻穗重10%，傑出表現得到國中組生物科特優第一名、最佳鄉土教材獎的雙料冠軍，捷報傳來，家長會立馬頒發獎學金。

學生徐粲雅、吳宛育、余佩芸、黃仁陽去年10月起，到八堡好米推廣協會栽種的稻米產區觀察水稻分檗、植株高度、病蟲害。徐粲雅說，她和同學戴斗笠，上午9點到中午12點到水田觀察水稻生長情形，深深體會農民的辛苦。

徐粲雅等人表示，她們觀察5區耕種台梗九號的稻田，有抽用地下水灌溉、有引用濁水溪灌溉，有的土質是濁水溪沈積土，有的是鐵砧山買來回填的黃土，不同客觀條件的農田種出不同品質的稻子，以濁水溪沈積水的黏板岩水，用濁水溪水灌溉的水稻長得最好，植株健康，病蟲害少，稻穗最飽實。

八堡好米推廣協會主任凃富藤說，八堡圳引進濁水溪溪水灌溉彰南一帶農田，並非每個鄉鎮都能引到濁水溪水，埔心鄉得天獨厚，稻米品質優良，他推廣多年，這次和埔心國中合作研究，證明他所言不虛。

埔心國中校長黃森明表示，埔心鄉只有一所國中─埔心國中，應該參與地方事務，彰顯地方優勢，學生冒著大太陽到水田觀察研究，能在科展縣賽生物科拿到兩個獎項，師生同感振奮，家長會長張源祐頒發2000元獎學金，校友會長許增鏞撥冗返校為小學弟、小學妹打氣，勉勵研究更精進，挑戰分區賽、全國賽。

八堡好米推廣協會主任凃富藤（左一）和埔心國中師生、家長會長、校友會長分享耕種經　驗。記者簡慧珍／攝影
八堡好米推廣協會主任凃富藤（左一）和埔心國中師生、家長會長、校友會長分享耕種經　驗。記者簡慧珍／攝影

稻米 返校

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