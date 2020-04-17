安養機構防疫人力負擔倍增 南投縣感謝工作人員辛勞

長照機構為了避免新冠肺炎群聚感染禁止探視，讓家屬擔心父母的健康狀況。南投縣衛生局長黃昭郎說，安養中心落實防疫，都採分艙、分流，同一房由固定看護照顧，不能輪流代班，減少交叉感染，人力負擔增加0.5倍，雖然鼓勵家屬視訊探病，但為了減輕工作壓力，並未硬性規定配合，但業者都主動協助讓家屬以手機視訊探視長輩，他相當感謝工作人員的付出。

張姓安養機構負責人說，住在這裡的老人家都是因為身體狀況很多，家屬缺乏人力照顧。但自從禁止探病後，家屬都相當關心親人，尤其是父母親的健康，很多子女都想到安養中心探視，但礙於防疫規定，不能開放家屬入內，也是為了保護阿公、阿嬤健康。

但家屬關心長輩的心意，他們也相當理解，因此，管制措施實施後，便主動和家屬用LINE聯繫，只要家屬想探視，護理人員會以智慧手機和家屬視訊，但人力吃緊，會要求家屬預約，安排視訊時間。

也有家屬買來雞精和營養品，擔心老人家沒吃，他們也會將食用的過程拍成影片，傳給家屬，看到父母喝下雞精，子女也相當安心，阿公、阿嬤也能透過手機視訊看到兒孫，心情更開朗。只是因為老人家因為聽力不佳，視訊時常雞同鴨講，讓護理人員得幫忙解釋。

黃昭郎說，照護機構禁止探視，分艙與分流和劃分管理區塊，人流、物品和活動不會交叉感染，都是為了讓防疫更安全，確保工作人員和住民安全，也請民眾多多體諒。