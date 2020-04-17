紓困方案不知如何申請 顧問下鄉解惑

台灣中小企業聯合輔導基金會與南投縣埔里鎮公所合作，今天起每週一天派顧問下鄉，提供業者紓困諮詢、申請融資收件等服務，方便就近解惑，其他鄉鎮業者也能來「把脈問診」。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響經濟，政府針對業者、勞工等推出多種紓困方案，為讓有需求商家了解如何申請及諮詢，埔里鎮公所與台灣中小企業聯合輔導基金會合作，今天起每週五派駐顧問到鎮公所，協助公司商號申請資金紓困及疑問諮詢。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、埔里鎮長廖志城、南投縣議員陳宜君今天也到鎮公所了解情形。蔡培慧說，政府針對個人及公司商號推出多種紓困方案，但許多人大概有「如何申請」的疑問，因此，與鎮公所合作請來專業顧問，針對個案一一解答。

蔡培慧表示，服務內容舉例來說，若有業者想向銀行貸款，但銀行回覆「看不出報表」時該怎麼辦，此時，顧問就會開立受影響證明，協助業者取得貸款資金；紓困方案正推行，業者有疑問及需求就提出，可撥紓困專線1988或到鎮公所洽詢，盼共同度過難關振興經濟。

廖志城說，感謝台灣中小企業聯合輔導基金會聽到地方聲音，願提供人力每週一天進駐地方公所，如此便民措施更貼近業者心聲，派駐的人力都受過專業訓練，較能讓企業與店家知道如何申請資金紓困、貸款融資，歡迎附近鄉鎮有需求業者也可來埔里諮詢。