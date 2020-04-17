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LVT水鴨子外殼斑駁掉漆 海陸退伍老兵自動自發修復

聯合報 / 記者黑中亮/即時報導
集集軍史公園是南投縣首座並具規模展示國軍除役武器公園，園內陳列海陸空軍的重要退役武器，是縣內首座國防觀光主題公園。記者黑中亮／攝影
集集軍史公園是南投縣首座並具規模展示國軍除役武器公園，園內陳列海陸空軍的重要退役武器，是縣內首座國防觀光主題公園。記者黑中亮／攝影

集集軍史公園內，一台老舊的海軍陸戰隊的兩棲登陸運輸車（LVT），雖外觀保持完整，但歷經長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，在民眾反映並關切下，南投縣海軍陸戰隊退伍隊員協會的不少老兵，主動發起整修行動， 立刻集結耗費3周的時間，內外噴漆維修後，終於恢復舊觀。

陸戰隊退伍葉姓弟兄指出，集集鎮軍史公園當中，這輛屬於海軍陸戰隊的兩棲登陸運輸車，俗稱「水鴨子」，歷經20年的風霜，原本外觀斑駁掉漆嚴重，讓曾經是陸戰隊員的退役弟兄相當不捨，因此號召發起整修行動，並以身為陸戰隊為榮，誓言將這輛兩棲登陸運輸車英姿風華再現，讓更多人認識老LVT戰車往日的輝煌戰果。

鎮長陳紀衡表示，很高興陸戰隊退伍老兵自發前來維修兩棲登陸運輸車，但園區內尚有海、陸、空軍的軍事武器陳列，盼望能夠循此自動自發的模式，歡迎海、陸、空軍退伍軍人，也發起裝備修整如新的行動，讓這些退役武器重現往日風華。

軍史公園為九二一大地震後，集集鎮為復甦地方旅遊資源，積極推展觀光事業，經當時台灣省政府及國防部等協助下成立，是南投縣首座並具規模展示國軍除役武器公園，園內有停放F104戰機、C119運輸機、M41、M18、M48戰車、海軍陸戰隊LVT兩棲登陸艇，及各式砲塔、山炮等，是縣內少有結合國防教育及觀光休閒為一體的主題公園。

一台老舊的海軍陸戰隊的兩棲登陸運輸車（LVT），歷經長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，一群退伍老兵自發完成維修。記者黑中亮／攝影
一台老舊的海軍陸戰隊的兩棲登陸運輸車（LVT），歷經長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，一群退伍老兵自發完成維修。記者黑中亮／攝影
一台老舊的海軍陸戰隊的兩棲登陸運輸車（LVT），歷經長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，一群退伍老兵自發完成維修。記者黑中亮／攝影
一台老舊的海軍陸戰隊的兩棲登陸運輸車（LVT），歷經長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，一群退伍老兵自發完成維修。記者黑中亮／攝影

陸戰隊 海軍 集集

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