民眾往山上跑恐成防疫破口！市府今視察大坑人流管制

防疫期間，民眾都往山上跑，台中市大坑步道上周假日仍湧進2萬3千多人，為避免形成防疫破口，市府在主要出入口，即東山路一段與經補路口人流總量管制，今天由台中市副市長令狐榮達率市府團隊前往視察，觀旅局也同步公開台中觀光旅遊網「台中市主要觀光景點及周邊道路即時影像」新功能，讓遊客在防疫期間透過上網即可隨時掌握各觀光景點人潮狀況。

令狐副市長今日前往大坑9號、9-1號及10號步道視察人流管制情形，並透過觀光景點即時影像不僅可觀看各觀光景點現場的遊客人潮及車流狀況。

令狐榮達說，中央10日宣布人流管制措施，市府立即盤整大坑風景區、逢甲夜市、台中火車站、台中國際機場等交通節點、熱門景點20餘處即時影像，完成介接；未來包括台中公園、東豐自行車綠廊、鐵砧山風景區、大安濱海樂園、大甲鎮瀾宮、第二市場、一中商圈、科博館周邊、審計新村、秋紅谷周邊、台中州廳前、彩虹眷村、高美木棧道旁、東海藝術街商圈、后豐鐵馬道、光復新村以及其他知名景點，也將在4月底前陸續介接完成。

觀旅局長林筱淇說，目前疫情尚未平息，全台多處景點皆受影響，但上週假日大坑步道仍湧進2萬3千多人，為避免形成防疫破口，在主要出入口(東山路一段與經補路口)進行人流總量管制，由工作人員進行現場廣播及舉牌勸導勿進入，同時宣導防疫措施，並分別將大坑地震公園停車場及經補庫停車場封閉部分停車格位，由警察及現場人員協助勸導及取締違規停車。

林筱淇指出，台中市風景區人流管制標準依綜合景區人潮承載面積及周邊停車場停車數與現場人流判斷，大坑風景區約為4,500人、大安濱海樂園約為10,250人、大甲鐵砧山風景區則以遊客最常去的雕塑公園為管制範圍約為3,500人，且周邊停車場停車格數達50%時，會再配合人流密度監測，視情形啟動人流管制並引導遊客前往其他替代景點，紓解人潮及車流。