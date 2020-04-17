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誠品行動圖書館開進集集鎮 大樟樹公下學童喜讀新書
一台3.5噸貨車改裝成一部活潑彩繪的行動書車，化身「誠品行動圖書館」，最近開進集集鎮大眾爺的樟樹公下，吸引住偏鄉學童的目光，從今天起一連10天從早上10時到下午3時30分，開放鎮民在樟樹公的樹蔭下現場借閱。
前天這輛特別的行動書車，車身才一停妥，兩側車門的大翅膀展開，就讓鎮民十分好奇，由誠品文化藝術基金會每年審慎挑選1200本嶄新書籍，包括各類型經典及年度暢銷兒少讀物，映入大家的眼簾，為許多喜愛閱讀的大小朋友增添了多樣性的閱讀體驗。
今天上午，集集鎮和平國小為了迎接書車的到來，更在大眾爺廟埕廣場的行動書車現場，表演短劇「果子玉玲瓏」為行動書車助場，全校師生出動，由六年級的黃苡熏、陳佳玲和四年級吳芮彤擔綱，以閩南語說唱介紹南投縣一年中12個月份的水果，有趣又具知識性，鎮託兒所也有近30位小朋友來體驗閱讀，贏得全場讚賞。
集集文發協會胡堯儲指出，書車停駐期間，交由在地單位進行圖書借閱的自主管理、負責書車停放期間的保管及維護， 並鼓勵校方結合在地資源，自主規劃延伸閱讀活動，讓閱讀經驗更為活潑有趣，更貼近生命， 讓當地的大小朋友，能發展出更長遠、更多元、更有溫度的閱讀陪伴關係。
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