商人許廣東登記選彰化民進黨縣黨部主委 挑戰現任

民進黨彰化縣黨部主委5月24日改選，今天是登記參選的最後一天，民進黨彰化縣黨部評委召集人許廣東今天上午前往民進黨縣黨部完成登記，他強調，推動專職黨工，會做專業主委，讓黨發揮力量，一起贏回彰化。另爭取連任的現任主委邱建富在本月15日已完成登記。

許廣東是商人，2004年加入民進黨，曾一度中斷黨齡，在2014年又恢復黨籍，擔任2年評委召集人，今天在妻子以及黨籍議員賴清美、張欣倩等人陪同下完成登記，許廣東屬於綠色友誼連線，原本預定新潮流系的前縣長魏明谷出席，最後因故缺席。

許廣東說，總統大選民進黨雖大贏，但民進黨在彰化縣的不分區立委選戰短少3萬8千票，對黨部是很大警訊，黨部需要再努力才能贏回2022年執政權，他若當主委，會公平公正做好提名，全心輔選，用誠信保證，將彰化縣黨部帶向團結和諧，對抗國民黨選戰，也要讓基層黨員參與黨部工作，凝聚心聲。

對手邱建富此次爭取蟬連縣黨部主委，被認為是在為自己縣長之路鋪路，對此許廣東說，下屆主委首要工作是完成黨內縣長與縣議員的提名作業，邱主委若要選公職就應該將主委之位讓給專職的人來做，否則球員兼裁判並不恰當。

彰化縣議員賴清美也說，許廣東事業有成，也保障沒有要選公職，讓人認同，若主委自己也要參選公職，到時怎麼有空照顧大家，為黨籍提名人選輔選。