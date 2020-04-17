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神阿古道將復原 南投縣斥資1200萬通往阿里山

聯合報 / 記者黑中亮/即時報導
神木村通往阿里山的古步道，南投縣爭取到中央補助將修復。南部縣府提供
神木村通往阿里山的古步道，南投縣爭取到中央補助將修復。南部縣府提供

連結信義鄉神木村及嘉義祝山車站的古道－神阿古道，受到登山客的注意，南投縣長林明溱表示，將修復神阿古道，已向中央爭取到1200萬元經費，在保存原有森林風貌的前提下修復古道，發揮地方觀光特色，預計2年內完工，增加南投的觀光亮點。

林明溱說，神阿古道過去是神木村與阿里山地區的原民步道，村民利用步道及流籠運輸木材及物資，再由阿里山鐵道運送下山，因年久失修，步道被荒煙蔓草覆蓋，閒置20多年，周邊高山群岳常常吸引許多愛好山林及自然生態的登山客造訪，因此有步道整修及環境景觀整理的必要。

林明溱表示，從神木村第8鄰走到祝山車站約4.5公里，縣府向觀光局爭取到1200萬經費規劃並分期施工，未來遊客可從嘉義祝山車站走到神木村，再搭接駁車到東埔溫泉，是個具觀光價值的路線，相信可吸引許多喜愛爬山的朋友。

原民局長史強指出，中央與縣府都非常重視山脈登山旅遊，此次進行步道修復，將阿里山的遊客拉到信義鄉東埔、夢工廠、七彩吊橋，再帶到日月潭，透過古道連結，可提升信義鄉觀光人潮，活絡地方經濟。

阿里山 修復 林明溱

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