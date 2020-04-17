影／追夢永遠不嫌晚 大學生演阿公阿嬤的故事

彰化縣大葉大學休閒事業管理學系助理教授謝佩伶「團體動能」課程，讓全班同學共同策畫、製作銀髮劇「惜夢」，長青大學阿公阿嬤先睹為快，希望5月疫情緩和後，也將與弘道老人福利基金會合作，學生將走出校園到社區據點演出。

「這裡是你年輕時唱歌跳舞的地方啊！」昨天學生們生動逗趣的演出，讓戴著口罩觀劇的長輩們也不時露出會心一笑，休閒系大二生、「惜夢」導演邱若維說，這齣銀髮劇希望能結合弘道基金會「實現夢想」的精神，劇情訴說阿公阿嬤打開年輕的時光膠囊，阿嬤因此想起曾經的歌手夢，及兩人在白雪大舞廳的回憶，回憶的夢醒後也鼓勵孫子實現夢想。

「惜夢」劇本策畫、休閒系大二生陳彤瑜說，這齣戲希望呈現陪伴、與家的感覺，尤其不要讓老人家在節慶時有孤獨感，同學們從寒假開始討論劇本，共修改了4次，希望阿公阿嬤會喜歡他們精心演出的故事。

謝佩伶說，因為疫情關係，昨天首演是在大葉大學裡先演給長青大學長輩看，希望休閒系學生不只要學習如何企劃與執行活動，更要培養學生愛心與服務精神，發掘自己在團體活動中可以發揮什麼作用。