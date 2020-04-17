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中興高中參加高中科學展會表現亮眼 勇奪1特優、3佳作

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中興高中高二數理資優班學生學生張晏蓁（右二）、張簡苑昌（左二）參加高中科學展覽會，拿下特優。圖／中興高中提供
中興高中高二數理資優班學生學生張晏蓁（右二）、張簡苑昌（左二）參加高中科學展覽會，拿下特優。圖／中興高中提供

南投縣國立中興高中參加第60屆第三區高中科學展覽會，由高二數理資優班學生為主力拿下一特優、三佳作，學生張晏蓁、張簡苑昌以「鋰魚躍油門以鋰化合物催化製生質柴油」榮獲工程學科特優，兩人投入一年時間研究，在實驗過程或數據的整理與分析，多次遭遇瓶頸，指導老師李欣珮極力幫助，讓他們突破障礙，拿下特優好成績。

中興高中校長陳江海說，為落實資優教育以及108課綱資優特殊需求領域課程，從高一下學期便開始興趣的試探以及研究方法指導，結合暨南大學科技學院社會責任辦公室教師團隊專題前導課程，高二學生再運用周末與寒暑假進行實驗設計與操作，讓學生探索更多元的研究領域。

這次除了特優外，學生陳宥翔、林懷昇、蘇明頡以「藍藍鹵—二元鹵氧化鉍染料廢水降解」獲環境科學組佳作。學生石濬瑋、張配榞、賴胤筑同學以「觸之鈦染—二氧化鈦光觸媒降解偶氮染類」獲化學科佳作；林佑安、林聖智、陳桂蓉以「硫鼻銻太陽神—Sb-S量子點光能電池」榮獲工程學科佳作。

指導老師李欣珮說，從高一開始透過資優特需課程及資優相關活動，與學生建立學習夥伴關係與師徒情誼，包除了專業領域外，也培養學生的創造、表達、領導甚或受挫能力，奠定紮實的學術研究基礎。張晏蓁、張簡苑昌也將代表第三區進一步挑戰全國科展。

研究染料廢水降解的陳宥翔、林懷昇、蘇明頡說，一年來，從門外人變成科學人，為了專題必須花很多的時間往返於實驗室研究，後期編輯海報以及撰寫作品說明書，雖然過程非常辛苦，幾度想要放棄，但還是努力撐過這過程，也謝謝師長幫忙與支持。

中興高中參加高中科學展覽會第三區比賽，拿下1特優、3佳作的好成績。圖／中興高中提供
中興高中參加高中科學展覽會第三區比賽，拿下1特優、3佳作的好成績。圖／中興高中提供

108課綱

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