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彰化遭資遣人數破千 勞工處宣導失業勞工子女就學補助

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
疫情重創各行各業，縣府勞工處擴大宣導108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」。報系資料照
疫情重創各行各業，縣府勞工處擴大宣導108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」。報系資料照

彰化縣政府統計目前為止縣內有1141名勞工通報資遣，為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，縣府勞工處擴大宣導108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」，特別針對獨力負擔家計者提高補助金額再加給2成。

彰化今年第一季已有953名勞工遭資遣，4月以來又增加了188人， 彰化縣政府勞工處長吳蘭梅說，勞動部為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，只要是從1月18日至5月31日期間的非自願離職勞工，經核付失業給付，與配偶107年度綜合所得總額在148萬元以下，且到5月31日止未曾請領勞保老年給付，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，就可以申請。

補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4000元，私立高中職子女每學期補助6000元，公立大專校院子女每學期補助1萬3600元，私立大專校院子女每學期補助2萬4000元。

疫情嚴峻也讓非自願離職人數攀升，勞工處指出，目前又針對獨力負擔家計，如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

相關申請書表可到公立就業服務機構、彰化縣政府8個在地就業服務台、勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心及勞保局彰化辦事處等索取申請書，或經由勞動部網站下載資料，民眾須採郵遞方式申請。

失業 離職 勞動部

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