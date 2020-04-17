彰化縣小一新生報到人數跌破萬人？縣府：新冠肺炎害的

彰化縣4月11日小一新生報到日約9300人完成報到手續，首次跌破萬人大關，牽動減班、超額教師等多項棘手議題，縣政府事後追查，推測新冠肺炎疫情讓家長盡量不帶孩子出門，導致應報到人數減少逾一成。

彰化縣政府教育處長陳逸玲說，以往經驗顯示，小一新生會在5至7月之間補報到，學校都受理，今年因應新冠肺炎疫情，小一新生報到採多元分流，可用電話、郵件、網路等方式報到，有些家長可能不急於在4月11日帶子女到校辦理報到手續。

戶政資料顯示，彰化縣應有1萬571名小朋友入學，截至今天，報到人數約9400人，仍有一成小一新生沒報到。今年小一升小二的學生數為1萬716人，如果小一新生沒外流別的縣市明星小學，都留在彰化縣就讀，今年和去年相比。學生人數略減145人。