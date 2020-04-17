匝道銜接工程 台74線松竹潭子路段20日晚間封閉

在台中龍井藝術北街巷弄裡的「琵央卡義式餐廳」是25年老店，自家有農場，多年來以天然食材入菜；隔鄰的「藝術山丘食品行」是老顧客反映下開設的，主要賣農場天然食材，疫情期間主婦愛買食材回家煮，食品行反而暴紅，每天營業，營業額佔比高達八成。

2020-04-16 23:38