中部買不到兒童口罩又不會網購？健保署加開櫃台爆人潮

實名制口罩改為每14天購買，可任選成人9片或兒童10片，台中市很多家長幫孩子買兒童口罩，但跑了很多家藥局都買不到，改上網買，又不會綁定手機，健保署在各縣市加開櫃台提供協助，持有月租搭行動上網門號手機的民眾可用手機認證方式，把家人都綁在同一支手機上。

健保署中區業務組說明，台中、南投、彰化與豐原站昨天起每天共加開15個櫃台，統計昨天首日受理500多名民眾、完成1700多人認證，今天湧入更多人潮，共協助800多人、完成2300多人認證。

健保署中區業務組說明，很多民眾想上網買口罩，但有的家裡沒有電腦、讀卡機，也有的不會上網認證、綁定，紛紛湧入健保署中區業務組各站尋求協助，建議請要申辦民眾帶手機、準備一組註冊密碼，並攜帶本人與家人健保卡正本、身分證正本、戶口名簿正本，20歲以上家人需授權書（可現場傳真）。

台中市藥師公會理事長蕭彰銘說，實名制口罩改為14天購買後，全國各藥局兒童口罩限量從40人份降到20人份，很多市區的藥師反映，大人可買兒童口罩，一名大人一次可幫3名兒童代購，有的大人連同代購，一次買了4人份，尤其是都會區、學區內，這種情況特別明顯。

余姓家長說，她因為住在台中市南屯區的著名學區內，要幫三名還在讀國小的兒女買口罩，剛開始在住家附近買，但無論大小家的藥局都特別難買，她都跑到霧峰，選小藥局購買，都有買到，9日首日當天，她到市區非學區小藥局購買，很幸運也有買到，現在有網購很方便，她打算下一次改用網路購買。