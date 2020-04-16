疫情波及百香果種苗外銷 業界苦撐盼紓困

彰化縣社頭鄉台香種苗公司有九成的百香果種苗外銷越南等地，也提供全國近九成的百香果種苗，但台香公司董事長劉清尊表示，受新冠肺炎疫情影響，國際航班減少，運費也大增5、6倍，但政府並沒有對種苗業提供相關紓困補助，希望政府紓困能一視同仁，才能讓種苗外銷永續經營。

彰化縣長王惠美、社頭鄉農會總幹事蕭浚二今天參訪台香種苗公司、社頭鄉青農江潁彥夫婦的芭樂農場，聽取農民意見。

王惠美說，今天到農場了解農業疫情狀況，台香種苗公司提供全國近九成的百香果種苗，替台灣賺了很多外匯，出口到大陸、越南、泰國等東南亞國家，最近因班機問題也受到影響，所以特別來關心，希望提供協助。

劉清尊說，最近受到疫情影響，貨運航班減少，像他們外銷到越南的百香果種苗以前是天天有航班，最近是每周三航班，所以航空費也大漲5、6倍，原本每公斤航運費40、50元，現在變成200、300元。

劉清尊說，政府目前對花卉與鮮果外銷都有針對疫情的紓困方案，補貼外銷運輸費，但對於種苗業卻沒有，希望政府能一視同仁予以紓困補助，因為目前他們幾乎都是在虧本外銷，希望能撐過疫情，否則若不供貨，斷了外銷通路，外國改向其他國家採購，要再找回市場就難了。

台香種苗場業務經理劉千臺說，台香種苗生產面積約10公頃，年產量八百萬苗，克服了百香果種苗最棘手的病毒病與頸腐病等問題，能提供健康種苗，所以內銷市占率高，又能外銷。

王惠美說，董事長劉清尊曾有18年農試所經歷，也是神農獎得主，嫁接技術全國數一數二，生產出沒有病蟲害的種苗，讓百香果產業蓬勃發展，可說是彰化之光。