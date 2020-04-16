防疫期間這家學校有誠品書局進駐辦書展

台中市烏日區的明道中學今天說，學校國際部汪楊豐圖書館首次與誠品書局合作，從13日起舉辦一周的「Retreat歡迎光臨真實荒漠」校園書展，以多元面向的外語書籍、翻譯文學為主，包含小說、科普、建築、設計等，讓師生不用出校門，也能有安心舒適的閱讀之旅。

明道中學說明，為鼓勵全校親師生共同閱讀，校園中有兩個圖書館，一個收藏12萬冊中文書籍，另一個汪楊豐圖書館收藏以外文書籍為主。此次汪楊豐圖書館與誠品書局台中大遠百店合作，以「Retreat歡迎光臨真實荒漠」為主題，希望藉由疫情期間，讓師生也能接收到新書的刺激，鼓勵閱讀。

國際部9年級學生陳姸汝說，她平均2周到圖書館借書，也會利用校車通勤時間閱讀有聲書，此次所展出的世界經典文學書籍符合她的閱讀興趣。

國際部12年級學生吳婕語說，她的目標是申請日本的大學，平常喜歡閱讀日本翻譯文學，也有買書、藏書的習慣，透過書展也找到自己喜愛的書籍。

汪大久校長表示，防疫期間不適合外出，鼓勵同學們在家中布置一個舒適的角落，邀請家人共同閱讀分享，放下長時間接觸的電腦螢幕，來一本好看的書，享受咀嚼文字的時光。