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南投商家協力挺醫護 送牛肉麵高麗菜飯暖胃

中央社 / 南投縣16日電

南投醫院醫護人員今天收到牛肉麵、高麗菜飯、麵包等多樣美食，在地餐飲業者聯合送暖打氣，讓醫護更有體力守護縣民健康。

有感於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情加重醫護人員工作負擔，維客多咖啡、饗八方牛肉麵、南投信義獅子會、心園婚宴會館、南投市受鎮宮等單位今天暖心提供牛肉麵、高麗菜飯、麵包等多樣午餐美食給衛生福利部南投醫院，為醫護人員加油打氣。

南投縣議員洪明科說，疫情尚未趨緩，為感謝第一線醫護人員辛勞，特地結合多間餐飲商家準備豐富美食給醫院，希望用棉薄之力為醫護人員打氣，讓醫護更有信心與體力守護縣民健康。南投醫院院長洪弘昌除感謝各界關心與支持，也提醒鄉親做好防疫工作。

此外，南投縣立營北國中師生寫下感謝話語，日前將感謝卡片與35杯咖啡寄到南投醫院，向盡職的醫護人員致上敬意，南投醫院收到祝福信後非常感動，昨天由社區醫學中心代表前往營北國中回送48瓶洗手乳，並教導學生正確洗手步驟，傳達正確防疫觀念。

「我們享受歲月靜好，因為有您負重前行」，學生手持大字標語列隊營北國中校門口合影，並洗出照片製成祝福信，寄到南投醫院。

洪弘昌說，身為南投縣傳染病應變醫院，醫護人員站在防疫前線需繃緊神經，學生以行動展現對醫護人員的感謝，帶來正能量。

醫護人員 疫情

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