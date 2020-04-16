彰縣2家長照機構超收增風險 最高可罰30萬元
彰化縣衛生局接獲檢舉指稱，有長照機構超收及隱匿居民；衛生局人員前往稽查，發現2家長照機構合計超收10多人，衛生局指出，新冠肺炎疫情延燒，超收增加群聚感染風險，最高可罰30萬元。
彰化縣衛生局接獲民眾檢舉指稱，彰化市有2家住宿式長照機構超收及隱匿居民，被檢舉的長照機構分別在民國89年、93年成立，建築物相連，且負責人為夫妻，衛生局稽查人員今天上午前往被檢舉的長照機構稽查，發現2家長照機構合計超收10多人。
彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，被檢舉的2家長照機構所核可的床數分別為49床及22床，現在為了防疫，超收的問題就變得很嚴重，因為人數增加、床與床之間的距離就縮短，增加群聚感染的風險。
葉彥伯說，衛生局還查出，2家長照機構的工作人員互相流用，住民登記名冊與實際收置住民不符，由於彰化縣傳染病防治流行疫情指揮中心已經公告，長照機構應遵守收容人數規定，也禁止不同機構的護理人員和照顧人員相互流動，2家長照機構最高將可處新台幣30萬元的罰鍰。
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