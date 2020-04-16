中市老牌餐廳不敵疫情 1家熄燈1家暫停營業

受新冠肺炎疫情影響，台中市「總統級」知名高檔日本料理店「SONO園」明天就歇業熄燈，老牌江浙餐廳如意樓則暫停營業。而阿秋大肥鵝餐廳則在不減薪的原則下，以餐券抵1到2成薪水。

新冠肺炎疫情仍在延燒，民眾減少外出消費，餐飲業遭重創，台中市創業逾30年的「SONO園」日本料理店也撐不下去了，決定今天最後一天營業後，明天就歇業熄燈。

「SONO園」日本料理店曾是政商雲集名店，餐點精緻且用餐環境優雅，包括前總統李登輝、陳水扁，及名導演吳宇森、李安及魏德聖等都是座上賓，也是本地饕客的最愛。

受疫情影響，SONO園業績受衝擊，業者洪強森表示，有時1天營業額不到1萬元，無力支應10多名員工薪水及管銷費用，幾經考量，決定明天結束營業，雖然有許多老顧客不捨，希望他能再撐一下，但即使疫情緩和後，景氣復甦也還要一段時間，還是無法撐住，將依照勞基法規定資遣員工。

而老牌江浙餐廳「如意樓」，也是台中市知名老店，過去經常門庭若市，一位難求，這次也不敵疫情衝擊透過臉書宣布，16日起暫停營業，感謝大家長期的支持。至於何時再營業，業者表示，還要再研究。

另外，阿秋大肥鵝餐廳面對這波疫情衝擊，在關掉太平店後，今天再發布聲明指出，原本考慮調降幹部及員工薪水，但在幹部建議不減薪的原則下，改部分薪水以餐券替代，幹部2成、一般員工1成購買公司餐券，以協助公司度過疫情難關，但有經濟問題者可個案處理發放現金。