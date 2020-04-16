新冠肺炎疫情當頭 彰化縣芳苑國中下午茶首次化整為零

「下午茶來囉！」彰化縣芳苑國中每次段考後，都準備饅頭和茶給學生享用，被戲稱為「下午茶」，今天是本學期第一次喝下午茶，退而不休的校工王麗嫻為學生製作奶酥饅頭配鮮奶紅茶，發育中的孩子雖然距離吃完午餐不到兩小時，仍大口享用饅頭和奶茶。

校長黃天助說，台灣50年代接受美援，從美國買入小麥製成麵粉，政府推廣麵粉製成的麵條、麵包、饅頭等食物，當年米食單價較高，國中小學營養午餐以麵粉製成饅頭作為主食，許多芳苑國中校友懷念昔日吃的大饅頭，食量大的孩子私下跟廚房多要一顆饅頭，家境差的只吃兩口，剩下帶回家給弟弟、妹妹當點心。

芳苑國中利用自辦午餐結餘款購買食材製作饅頭和調製飲料。今天「下午茶」時間兩點一到，學生自動到廚房領饅頭和提奶茶。往年全校學生在校內美食餐館同時享用下午茶，今年因疫情發燒，改變延續十餘年的傳統，第一次改在各班教室喝下午茶，場所改變，吃點心的快樂不變。