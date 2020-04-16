高美濕地木棧道人流管制 容留人數最多900人

台中市知名景點高美濕地因武漢肺炎疫情延燒，木棧道入口處實施人流管制措施，限制容留人數最多900人，高美濕地遊客服務中心也強化防疫消毒，發燒、未戴口罩民眾不得進入。

台中市觀旅局長林筱淇今天表示，高美濕地擁有700公頃廣大濕地、造型獨特的木棧道及絕美如畫的風車夕陽景色，生態豐富多元且具自然人文景觀，廣受好評，且高美濕地屬戶外空曠空間，空氣流動性佳，非單一封閉式場域。

觀旅局表示，高美濕地位於台中市清水區大甲溪出海口南側，民眾可利用台中市雙十公車如111、178、179、309、655及688路等市區公車前往高美濕地，以步行或騎乘iBike方式，遊覽濕地生態及欣賞夕陽。

民眾探訪高美濕地還可順遊梧棲漁港、三井outlet、梧棲老街、大甲鎮瀾宮、龜殼生態公園及大安濱海樂園等豐富特色的海線觀光廊帶，盡情暢遊海線擁抱戶外自然生態。