和美老人互助會暫停運作 成員憂棺材本落空提告

彰化縣和美鎮老人會附設互助會日前宣布暫停運作，無法發放喪葬互助金，拿不到錢的長輩今天前往彰化地檢署提告，希望檢方介入清查互助會財務狀況，查清楚是否涉及不法。

和美鎮老人會長、前彰化縣議會議長謝式穀接受媒體聯訪時表示，以前老人會會員曾超過4000人，但現在只剩2000多人，才會導致入不敷出，互助會已清算財務，待司法調查結束後，會將剩下的錢發還給會員。

彰化縣和美鎮老人會附設互助會在1990年成立，當時入會的老人擔心身後事無人處理，互助會員只要有1人往生，其他會員就繳交新台幣100元互助；會員往生時，可依入會年資獲得喪葬互助金挹助處理後事。

不過，和美鎮的老人互助會因財務出現問題日前宣布停止運作，會員領不到喪葬互助金。除了和美鎮，彰化市老人會附設的互助會也出現類似問題。

有長輩因為領不到喪葬互助金，在彰化縣社會處長王蘭心、彰化縣和美鎮長阮厚爵等人陪同下，前往台灣彰化地方檢察署控告和美鎮老人會，希望檢方介入清查老人會財務狀況，查清楚是否涉及不法。

提告的黃姓老先生接受媒體聯訪時說，他與妻子2人共繳交30多萬元給互助會，互助會卻突然宣布停止運作清算財務，他們能夠拿回來的金額遠比不上當初繳的，這些都是他們的血汗錢和棺材本，才會提告。

王蘭心接受媒體聯訪時表示，和美鎮老人會附設互助會已成立30多年，今年3月突然召開會員代表大會宣布停止運作，先前中央雖曾要求這類老人會成立的互助會要登記立案，但沒有互助會登記立案，縣府會將加入互助會的長者列冊，對於生活有困難長者給予協助。