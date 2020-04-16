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「這裡不能再錯了！」二林工商助國中生技藝競賽獲獎

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商技藝課程指導13名國中生在彰化縣國中技藝競賽得到優秀名次。圖／二林工商提供
國立二林工商技藝課程指導13名國中生在彰化縣國中技藝競賽得到優秀名次。圖／二林工商提供

108學年度彰化縣國中技藝競賽落幕，國立二林工商技藝教育指導之下的二林國中、芳苑鄉草湖國中、溪湖成功國中、大城鄉大城國中，勇奪商業記帳、實用電子、鉗工等組別的前五名，中文打字、英文打字組競賽也有佳績，證明國中技藝教育推廣有成，在偏鄉開出豐碩成果。

今年度彰化縣國中技藝競賽，草湖國中學生紀佩岑榮獲商業記帳組第一名。隔代教養長大的紀佩岑，渴望父母都在身邊，一度消沈，草湖國中師長經常鼓勵她，建議參加二林工商國中技藝課程，每周三到二林工商上課。二林工商老師林亭利說，紀佩岑耐煩又細，筆記寫滿密密麻麻的文字數字，還在筆記上畫方格寫「這裏不能再錯了」自我提醒，因為認真，紀佩岑解題快、準確高，獲得國中技藝競賽商業記帳組第一名。

室內配線組第六名的二林高中國中部九年級學生邱薰瑩，也是這次競賽中唯一女性選手，參加培訓以來，表現強烈得獎企圖心。指導老師昌釗立說，室配競賽是極耗體力的組別，一般女生要拿獎不容易，邱薰瑩穩定度很夠，練習過程中從不喊辛苦，清明連假四天依然到校勤加練習，能拿到獎項真是實至名歸。

參加二林工商技藝課程的國中生，分得商業記帳組第一、二、　名；實用電子組第二、三、四名；鉗工組第三、五名；室內配線組第五、六名；中文打字組第七名；英文打字組第七、十一名。二林工商校長劉玲慧說，二林工商推展技職教育不遺餘力，希望透過技能、技藝在國中扎根，為偏鄉學子建立信心，創造成功的經驗，鼓勵他們堅持最後，才能在彰化縣國中技藝競賽幫助社區國中生勇奪13獎項，希望經由適才適性的教育引導，讓在地子弟找到人生努力的價值。

偏鄉 國中生

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