彰化兩長照機構超收及隱匿12住民 違反防疫被罰72萬元

因應新冠肺炎疫情，為避免長照機構發生群聚感染，彰化縣訂有感控規定，不過，彰化縣衛生局卻接獲檢舉，指彰化市有兩家機構違反規定 ，經衛生局今天上午前往稽查，到中午為止，查出其中1家超收4位住民，另1家隱匿住民8位，已違反傳染病防治法規定，情節嚴重，超收及隱匿合計12人，每人罰6萬元，合計將處以72萬元罰鍰，並懷疑超收人數可能更高，仍持續稽查中。

衛生局表示，新冠肺炎蔓延全球，國外已發生多起住宿型長照機構的群聚案例。衛生局已要求各長照機構，應依中央指揮中心住宿性長照機構感控措施相關指引落實執行，尤其嚴查超收及隱匿住民，違者重罰。

彰化縣衛生局卻接獲民眾檢舉，指彰化市2家住宿式長照機構超收及隱匿住民，違反新冠肺炎感控規定。衛生局今天上午派員前往稽查，查出這2家都是老人福利機構，分別於89年及93年立案，各核定可收置49床及22床；2家負責人為夫妻，且2棟機構建築物相連。

衛生局稽查員稽查發現，2家機構工作人員互相流用，且運用住民活動空間超收，住民登記名冊與實際收置住民不符。現場發現，住民無法維持社交距離，也沒戴口罩，群聚風險高。目前已清查1家機構超收4位住民、1家機構隱匿住民8位，均違反傳染病防治法相關規定。