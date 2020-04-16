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營北國中寫信買咖啡送南投醫院 醫護人員滿滿感動

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院護理人員教導營北國中師生正確洗手方式，落實自我保護，一起對抗新冠病毒疫情。圖／南投醫院提供
南投醫院護理人員教導營北國中師生正確洗手方式，落實自我保護，一起對抗新冠病毒疫情。圖／南投醫院提供

「我們享受歲月靜好，因為有您負重前行！」新冠肺炎疫情延燒，第一線醫護人員扛起防疫重任最辛苦，南投縣營北國中七年級師生寫信，連同35杯咖啡送到南投醫院感謝醫護人員，讓醫護人員感動滿滿，也回贈48瓶洗手乳並教導學生正確洗手步驟，希望大家一起努力，共度疫情。

新冠肺炎疫情全球大流行，醫護人員為了救人，穿著N95口罩和防護衣，甚至得包著尿布不能上廁所，全身悶熱甚至臉部被口罩勒出痕跡，讓人感動。疫情嚴重國家，已有不少醫護人員遭感染甚至死亡，台灣疫情控制得宜，能正常上課、工作，更要感謝醫護人員犧牲和付出。

南投醫院是南投縣傳染病應變醫院，醫護人員站在防疫第一線，為南投縣民健康把關，每天精神緊繃。南投市營北國中七年級師生為了表達感謝，最近寫信並製作海報，並買了35杯咖啡送到南投醫院，為醫護人員加油打氣。營北國中校長吳國彰大學就讀醫事技術學系，相當了解醫護人員工作型態，也鼓勵學生自發為醫護人員加油打氣。

南投醫院院長洪弘昌說，學生的感謝信醫護人員收到了，孩子誠摯的祝福，讓醫護人員滿滿感動，更有力量繼續保衛縣民健康。南投醫院也回贈營北國中洗手乳，並帶領學生正確的洗手步驟「內、外、夾、弓、大、立、腕」，平時落時手部衛生，勤洗手、戴口罩，大家一起度過疫情。

營北國中學生寫信感謝防疫人員，南投醫院醫護也回贈洗手乳，並教導學生正確的洗手方式，一起對抗疫情。圖／南投醫院提供
營北國中學生寫信感謝防疫人員，南投醫院醫護也回贈洗手乳，並教導學生正確的洗手方式，一起對抗疫情。圖／南投醫院提供
營北國中師生製作海報為南投醫院防疫打氣，讓醫護人員滿滿感動。圖／南投醫院提供
營北國中師生製作海報為南投醫院防疫打氣，讓醫護人員滿滿感動。圖／南投醫院提供

醫護人員 疫情 新冠肺炎

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