阻防疫缺口！立委莊競程成功爭取民有市場配售口罩
新冠肺炎疫情增溫，立委莊競程因台中市北區、北屯區10大民有市場攤商反映，公有攤商列口罩配售，獨漏民有攤商，恐成防疫破口，經爭取，民有市場也列入口罩配售行列。莊競程今與台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人前往水湳市場配售口罩，每攤6個口罩，共配售1800個。
莊競程說，公有市場3月6日納入中央配售口罩，卻獨漏民有市場，他與市議員曾朝榮服務處陸續接獲民有市場業者陳情，與曾朝榮於3月間邀集經濟部中辦與民有市場管委會主委等人，研商擴大辦理口罩配售機制，獲得經濟部正面回應，同意每攤每周共配售6個口罩。
台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝說，感謝立委莊競程等人協助爭取口罩，他特別印製公告，今天將配售給固定攤商。
曾世輝指出，水湳市場共有攤商400家，約僅1、2成攤商有口罩可戴，今天上午10時卅分，他與莊競程、曾咨耀等人沿著中清路189巷、長安路二段，針對300家固定攤商逐攤發送，沿途吸引許多採買民眾好奇的眼光，陸續有人笑著探問「有賣口罩？」引起一陣笑聲。
曾世輝說，戴口罩可避免社區感染，不但保護自己也保護消費者的安全，讓消費者可以安心採買，攤商都很開心。
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