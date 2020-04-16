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阻防疫缺口！立委莊競程成功爭取民有市場配售口罩

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委莊競程（右二）今與台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人前往水湳市場配售口罩。圖／立委莊競程提供
立委莊競程（右二）今與台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人前往水湳市場配售口罩。圖／立委莊競程提供

新冠肺炎疫情增溫，立委莊競程因台中市北區、北屯區10大民有市場攤商反映，公有攤商列口罩配售，獨漏民有攤商，恐成防疫破口，經爭取，民有市場也列入口罩配售行列。莊競程今與台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人前往水湳市場配售口罩，每攤6個口罩，共配售1800個。

莊競程說，公有市場3月6日納入中央配售口罩，卻獨漏民有市場，他與市議員曾朝榮服務處陸續接獲民有市場業者陳情，與曾朝榮於3月間邀集經濟部中辦與民有市場管委會主委等人，研商擴大辦理口罩配售機制，獲得經濟部正面回應，同意每攤每周共配售6個口罩。

台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝說，感謝立委莊競程等人協助爭取口罩，他特別印製公告，今天將配售給固定攤商。

曾世輝指出，水湳市場共有攤商400家，約僅1、2成攤商有口罩可戴，今天上午10時卅分，他與莊競程、曾咨耀等人沿著中清路189巷、長安路二段，針對300家固定攤商逐攤發送，沿途吸引許多採買民眾好奇的眼光，陸續有人笑著探問「有賣口罩？」引起一陣笑聲。

曾世輝說，戴口罩可避免社區感染，不但保護自己也保護消費者的安全，讓消費者可以安心採買，攤商都很開心。

台中市水湳市場攤販清潔管理委員會感謝立委莊競程等人協助爭取口罩，特別印製公告，今天將配售給水湳市場內固定攤商。圖／立委莊競程提供
台中市水湳市場攤販清潔管理委員會感謝立委莊競程等人協助爭取口罩，特別印製公告，今天將配售給水湳市場內固定攤商。圖／立委莊競程提供
立委莊競程（右二）今與台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人前往水湳市場配售口罩。圖／立委莊競程提供
立委莊競程（右二）今與台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人前往水湳市場配售口罩。圖／立委莊競程提供

口罩 台中市

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