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台中港藝中心自製散步地圖 帶你一日暢遊清水眷村

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市港區藝術中心出刊「眷戀」，每季定期出刊，透過季刊的發行追憶清水眷村的過往，品味清水在地歷史。圖／港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心出刊「眷戀」，每季定期出刊，透過季刊的發行追憶清水眷村的過往，品味清水在地歷史。圖／港區藝術中心提供

台中市港區藝術中心出刊「眷戀」，每季定期出刊，透過季刊的發行追憶清水眷村的過往，品味清水在地歷史；港藝中心也製作一日小旅行「散步地圖」，提供旅客參考，深度體驗清水眷村。

台中市港區藝術中心表示，「眷戀」共分為眷村發展事件簿、人物發聲、古早故事軼聞、散步好食遊、清水詩眷戀及眷區新趣味等六大單元。內容介紹清水從4千年前的史前遺址、荷據時期、清代移民墾殖、日治時期街道改造，一直到國民政府遷徙來台後眷村的形成。

刊物中專訪原眷戶陸軍少尉軍官温洲之女温玉蕊，以及空軍修護士官長張道和之子張大鈞，暢談清水眷村居民上一代刻苦艱辛的奮鬥史。並以老物件或老照片為引子，介紹眷村食衣住行育樂的多元生態，彰顯惜物愛物，巧手萬能的先人情懷，以及介紹清水「擀麵一條街」的發展歷程。

台中市港區藝術中心主任徐佩鈴說，「眷戀．春季刊」已經出刊，本期邀請名詩人瓦歷斯‧諾幹與李長青兩位詩人，為清水眷村作詩，以精煉的文字內涵，喚起在地及外鄉人士對這片土地的認識與情感，為眷村添加全新的文化價值。

台中市港區藝術中心也製作一日小旅行「散步地圖」，提供旅客參考，走出眷村，以放射狀向周邊連結，可立即抵達港區藝術中心、海灣繪本館、擀麵一條街及清水第二市場等地點。「散步地圖」建議旅客上午遊清水眷村及海灣繪本館，中午品嚐擀麵一條街或清水第二市場的平民美食，下午暢遊港藝中心，日落之際赴高美濕地觀賞夕陽。

「眷戀．春季刊」與「散步地圖」可在台中市港區藝術中心、台中清水眷村文化園區寄風冊店及台中文學館等藝文空間免費索取。

台中市港區藝術中心出刊「眷戀」，每季定期出刊，透過季刊的發行追憶清水眷村的過往，品味清水在地歷史。圖／港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心出刊「眷戀」，每季定期出刊，透過季刊的發行追憶清水眷村的過往，品味清水在地歷史。圖／港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心出刊「眷戀」，也製作一日小旅行「散步地圖」，提供旅客參考，深度體驗清水眷村。圖／港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心出刊「眷戀」，也製作一日小旅行「散步地圖」，提供旅客參考，深度體驗清水眷村。圖／港區藝術中心提供

眷村 台中市

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