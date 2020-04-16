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兒童食農教育下鄉 彰化縣芳苑國小阿嬤飯菜香噴噴

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣生態廚師教芳苑國小小朋友炒香料。記者簡慧珍／攝影
台灣生態廚師教芳苑國小小朋友炒香料。記者簡慧珍／攝影

島嶼幸福食堂計畫發起人吳秀娟，今天帶領21名生態廚師到彰化縣芳苑國小，示範使用台灣在地食材製作多款懷舊料理，一邊做一邊講解，學童當助手，兩小時完成阿嬤菜飯、阿嬤瓠瓜條蔬菜束等餐點，熱騰騰上桌，全校師生吃得津津有味。

「今天上課很充實，學到生態知識，又有好吃的菜飯。」學童傅昱瑞說，感到比較困難的是製作過程，控制力道綁蔬菜條，沒用力綁不緊，稍用力拉斷瓠瓜條，他綁成功幾個，很有成就感。

吳秀娟表示，芳苑國小是島嶼幸福食堂計畫的學童食農教育彰化縣種子學校，計畫團隊曾來芳苑國小做大海、大山、濕地的生態教育，今天講溪流生態，芳苑鄉雖沒知名溪流，但務農鄉民引水灌溉農地，也是溪流教育的一環。

校內70名師生聽完演講，分四組觀看台灣生態廚師解說古早味餐點的製作方法，廚師先演示，學童接手切紅蔥頭、綁蔬菜束攪拌麵糊，並在廚師指導之下炒香料，多功能教室飄傳飯菜香。

芳苑國小校長吳偉誠說，感謝「台灣生態廚師」選擇偏鄉的芳苑國小推動兒童食農教育，教導孩子認識台灣環境，愛護生態，使用台灣食材做出好吃的料理，把永續觀念扎根到生態和生活裡。

台灣生態廚師到芳苑國小教做阿嬤風味的料理。記者簡慧珍／攝影
台灣生態廚師到芳苑國小教做阿嬤風味的料理。記者簡慧珍／攝影
兒童食農教育下鄉，芳苑國小學童聽溪流生態演講。記者簡慧珍／攝影
兒童食農教育下鄉，芳苑國小學童聽溪流生態演講。記者簡慧珍／攝影

食農教育 灣生

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