兒童食農教育下鄉 彰化縣芳苑國小阿嬤飯菜香噴噴

島嶼幸福食堂計畫發起人吳秀娟，今天帶領21名生態廚師到彰化縣芳苑國小，示範使用台灣在地食材製作多款懷舊料理，一邊做一邊講解，學童當助手，兩小時完成阿嬤菜飯、阿嬤瓠瓜條蔬菜束等餐點，熱騰騰上桌，全校師生吃得津津有味。

「今天上課很充實，學到生態知識，又有好吃的菜飯。」學童傅昱瑞說，感到比較困難的是製作過程，控制力道綁蔬菜條，沒用力綁不緊，稍用力拉斷瓠瓜條，他綁成功幾個，很有成就感。

吳秀娟表示，芳苑國小是島嶼幸福食堂計畫的學童食農教育彰化縣種子學校，計畫團隊曾來芳苑國小做大海、大山、濕地的生態教育，今天講溪流生態，芳苑鄉雖沒知名溪流，但務農鄉民引水灌溉農地，也是溪流教育的一環。

校內70名師生聽完演講，分四組觀看台灣生態廚師解說古早味餐點的製作方法，廚師先演示，學童接手切紅蔥頭、綁蔬菜束攪拌麵糊，並在廚師指導之下炒香料，多功能教室飄傳飯菜香。