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大肚山保護區擬開發 環團籲中市府勿破壞

中央社 / 台中16日電

台中市都市計畫委員會明天將審議大肚山保護區變更為醫療專用區案，多個環保團體今天到市府前呼籲市府堅守保護區。市府表示，會在環保優先前提下，保障相關人的權益。

台灣生態學會、爭好氣聯盟、大地心環境關懷協會、大肚山改善空污協會、台灣護樹協會等環保團體，上午到台中市政府前廣場陳情抗議，認為大肚山保護區豈能解編，呼籲市府不要成為破壞水土保持的兇手。

環保團體陳情指出，台中市都市計畫委員會明天將審議童綜合醫院規劃興建三民院區土地案，擬從保護區變更為醫療專用區，由於開發地點位在大肚山保護區，恐造成山坡地水土保持功能崩壞，也可能增加下坡地社區淹水風險；環團反對浮濫變更山坡地保護區，要求市府堅守，更應傾全力鼓勵造林，復育大肚山。

市府表示，明天的審議會已邀環團出席陳述意見，審查委員也將全盤審慎考量，針對台中市整體保護區策略充分討論並詳予審查，在環境保育優先前提下，保障相關人權益。

保護區 台中市 都市計畫

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