快訊

行政院：擬發1,035億元現金 可補助300萬人　

他不是這樣的人：性犯罪裡，黃金男孩與壞女孩的模版

老人喪葬互助金拿不回來 縣府協助老人提告

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
黃姓老先生（右二)在彰化縣政府社會處處長王蘭心（右一 )、和美鎮長阮厚爵（左二)等人陪同下到彰化地檢署提告，希望能拿回他已繳的互助金。記者林宛諭／攝影
黃姓老先生（右二)在彰化縣政府社會處處長王蘭心（右一 )、和美鎮長阮厚爵（左二)等人陪同下到彰化地檢署提告，希望能拿回他已繳的互助金。記者林宛諭／攝影

彰化縣和美鎮老人會附設互助會日前宣布解散後，二千多名老人家面臨拿不回喪葬互助金，今天黃姓老先生在彰化縣政府社會處處長王蘭心、和美鎮長阮厚爵等人陪同下到彰化地檢署提告，王蘭心說，縣府希望協助長輩透過司法以維護會員權利，請檢方介入調查互助會成立以來運作及財務狀況，追查是否涉及不法及追究法律責任。

80歲的黃老先生今天在王蘭心、阮厚爵與縣府法制處長黃耀南、新聞處長李俊德等人陪同下到彰化地檢署提告和美鎮老人會互助會涉及背信和詐欺，黃老先生說，他和妻子已繳了40多萬元互助金，但最近才單方通知互助會停止運作並清算財務，讓他們無法接受。

王蘭心說，縣政府社會處受理黃姓長輩陳情後進行了解，發現和美鎮老人會附設的互助會早在1990年間成立，過去30年運作正常，直到今年3月23日召開會員代表大會決議停止運作，並委請會計師進行清算，因事涉很多會員的權益，縣府決定協助老人以法律途徑解決，若有不法情事，應依法究辦。

阮厚爵說，老人互助會決議停止運作已引發長輩們恐慌，很多長者都繳了40、50萬元，需要透過司法調查互助會金流等狀況，調查是否有不法。

和美老人會長、前彰化議長謝式穀說，和美老人互助會早期會員多達四、五千人，現在已萎縮到只有二千多人，以致於喪葬互助金難以支付，他雖很努力挽救，但也「救不回來了」，互助會目前已進行清算財務，待司法調查後，會分配給會員。

彰化縣目前有13個老人互助會，雖內政部在102年有要求老人互助會要登記立案，但沒有一個老人會登記。

王蘭心說，彰化市及和美鎮老人會附設的互助會，最近都因財務問題決議停止運作，導使很多長輩權益受損，但該類互助會都成立多年，一直未依規定向縣政府辦理登記，如今傳出爭議，縣府除協助會員提起訴訟，也呼籲縣內各社團不得違法收取互助金，若涉及不法情事，將主動移送司法單位偵辦

縣府已清查列冊彰化市、和美鎮老人互助會有338名弱勢長輩，王蘭心說，若未來長輩們生活有困難縣府會予已協助。

司法 詐欺

延伸閱讀

月薪2萬3800元 彰化縣政府釋出182名暑期工讀職缺

賊闖基市社會處 搜刮零錢、放過1箱口罩

今起受理防疫補償金申請 彰化縣2千多人有資格

彰化老人互助會財務危機連環爆 員林開協調會會長爽約

相關新聞

日月潭陷入零團觀光 商家船家叫苦 有船長改捕漁維生

新冠肺炎疫情重創全國各風景區，連日月潭商家、船家都陷於「零團」的慘況，沒有觀光客的風景區，大家生意一落千丈，加上沒有人敢...

影／粉紅正夯！台中麗寶樂園摩天輪 連續3天粉紅燈光秀

粉紅正夯！最近傳出小男童因怕被同學嘲笑，不願戴粉紅口罩上學，政府官員這幾天相繼戴粉紅色口罩力挺，台中后里麗寶樂園也跟風，...

台中151、359路公車部分路段 4月17日起改行駛專用道

台中市交通局改善台灣大道東行黎明路至文心路段壅塞問題，去年10月起實施台灣大道慢車道公車「分流」措施，調整48、77、1...

影／童綜合擴建醫院申請在大肚山保護區 遭環團抗議

台中市都市計畫委員會4月17日將審議童綜合醫院規劃興建三民院區一案，童綜合申請的開發地點位於大肚山保護區，希望透過都審會...

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨透露，疾管署副署長羅一鈞因半夜睡不著，滑PTT時發現新冠肺炎恐人傳人的消息，了解情形後...

影／酷碰券緩不濟急 南投縣長、議長要求發現金紓困

新冠肺炎疫情全球大流行，衝擊公共衛生和民生經濟，國民黨南投縣黨部今天召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，縣長林明溱、議...

半個彰化縣空氣品質橘色提醒 防疫戴口罩順便抗空汙

今天偏東風，台灣西半部空氣擴散條件差，彰化縣四個空氣品質測站中，二林測站上午AQI（空氣品質指標）達到120，達到橘色提...

月薪2萬3800元 彰化縣政府釋出182名暑期工讀職缺

新冠肺炎疫情期間，百業蕭條，許多人因此失業或放無薪假，遑論有打工機會，但彰化縣政府為促進青年學生職場體驗，今年仍提供18...

台中10天零確診 仍不敢鬆懈

台灣的新冠肺炎疫情昨天零確診，中市衛生局也公布截至昨天中市也達10天零確診，衛生局長曾梓展強調，環境上的確相對安全，民眾不必那麼緊張，但整體防疫工作仍不宜鬆懈，還是要提高警覺。

社頭新禮儀廳環保不燒金 夜晚增設保全管理

南彰化的喪葬禮儀廳很有限，以往居民辦告別式，常必須在戶外搭棚架，嚴重影響交通，「社頭鄉生命禮儀廳」歷經1年多工期，昨揭牌啟用，成為縣內最現代化的生命禮儀廳舍，內有冷氣空調、電子輓聯、LED電子看板，晚上還有保全管理服務。

中市中區危老都更首例 東海戲院大樓改建

原本的台中市「東海戲院」大樓，因年久失修閒置，台中市府推危老都更獎勵，由建設公司參與重建為嶄新的22層住宅大樓，昨天開工動土；此案為中區依危老重建條例核定的第一個都市更新案件，具有指標性意義。

台中李方艾美酒店暫緩開業 9成資遣

新冠肺炎疫情重創餐飲旅宿業，繼台中亞緻大飯店結束營業後，籌備多時的台中李方艾美酒店也宣布暫緩籌備作業，震撼業界；勞工局昨訪視，確認原30名籌備人員僅保留1成人力處理善後，其餘依法辦資遣，任職至昨天為止。

熱門新聞

生人迴避！彰化八卦山區本月19日「送肉粽」

國民黨今遍地發聲 江啓臣呼籲執政黨增1000億發現金

清明群聚疑慮未退 新北公有密閉場館再觀察1周至4/23

颱風豪雨不再挫ㄟ等！嘉市鐵路高架工程改善淹水之苦

環狀線北環段卡工業區 廠家掛白布條抗議

疑為急難救助金搜刮 基隆市府竊案查出「蜘蛛人」所為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。