老人喪葬互助金拿不回來 縣府協助老人提告

彰化縣和美鎮老人會附設互助會日前宣布解散後，二千多名老人家面臨拿不回喪葬互助金，今天黃姓老先生在彰化縣政府社會處處長王蘭心、和美鎮長阮厚爵等人陪同下到彰化地檢署提告，王蘭心說，縣府希望協助長輩透過司法以維護會員權利，請檢方介入調查互助會成立以來運作及財務狀況，追查是否涉及不法及追究法律責任。

80歲的黃老先生今天在王蘭心、阮厚爵與縣府法制處長黃耀南、新聞處長李俊德等人陪同下到彰化地檢署提告和美鎮老人會互助會涉及背信和詐欺，黃老先生說，他和妻子已繳了40多萬元互助金，但最近才單方通知互助會停止運作並清算財務，讓他們無法接受。

王蘭心說，縣政府社會處受理黃姓長輩陳情後進行了解，發現和美鎮老人會附設的互助會早在1990年間成立，過去30年運作正常，直到今年3月23日召開會員代表大會決議停止運作，並委請會計師進行清算，因事涉很多會員的權益，縣府決定協助老人以法律途徑解決，若有不法情事，應依法究辦。

阮厚爵說，老人互助會決議停止運作已引發長輩們恐慌，很多長者都繳了40、50萬元，需要透過司法調查互助會金流等狀況，調查是否有不法。

和美老人會長、前彰化議長謝式穀說，和美老人互助會早期會員多達四、五千人，現在已萎縮到只有二千多人，以致於喪葬互助金難以支付，他雖很努力挽救，但也「救不回來了」，互助會目前已進行清算財務，待司法調查後，會分配給會員。

彰化縣目前有13個老人互助會，雖內政部在102年有要求老人互助會要登記立案，但沒有一個老人會登記。

王蘭心說，彰化市及和美鎮老人會附設的互助會，最近都因財務問題決議停止運作，導使很多長輩權益受損，但該類互助會都成立多年，一直未依規定向縣政府辦理登記，如今傳出爭議，縣府除協助會員提起訴訟，也呼籲縣內各社團不得違法收取互助金，若涉及不法情事，將主動移送司法單位偵辦

縣府已清查列冊彰化市、和美鎮老人互助會有338名弱勢長輩，王蘭心說，若未來長輩們生活有困難縣府會予已協助。