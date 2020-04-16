台中151、359路公車部分路段 4月17日起改行駛專用道

台中市交通局改善台灣大道東行黎明路至文心路段壅塞問題，去年10月起實施台灣大道慢車道公車「分流」措施，調整48、77、152路公車在部分路段改駛公車專用道，成效良好；再強化慢車道車輛行駛速率與安全，4月17日起151路公車將在朝富路口至惠中路口、359路公車在河南路口至惠中路口改駛專用道，請乘車民眾注意。

交通局長葉昭甫指出，持續推出相關交通管制外，也透過公車分流措施，調整慢車道公車路線數、班次改行駛公車專用道，透過慢車道公車減量等措施，降低慢車道公車與汽、機車衝突，有效提升用路安全及行駛速率。

交通局說明，151、359路部分路段調整行駛公車專用道後，該路段的慢車道公車班次將由每日257班次下降至165班次，約減少36%公車班次。

151路公車（往台中市議會方向）原路線經朝富路口，改行駛公車專用道，在惠中路接回原路線，取消停靠慢車道「秋紅谷（朝陽橋）」、「新光三越」，改停靠專用道「新光／遠百」。359路(往文心森林公園方向)原路線經河南路口左轉台灣大道公車專用道，於惠中路接回原路線，取消停靠慢車道「教師新村」、「新光三越」改停靠專用道「新光／遠百」。