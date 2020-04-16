就是要現金跟口罩 國民黨彰化縣議會黨團防疫主張

「紓困發現金、防疫要口罩」，國民黨彰化縣議會黨團今天上午在縣議會舉行記者會，呼籲蔡政府不要以「台北看天下」，建議拋棄補釘式紓困方案，直接發現金給全國民眾，帶動基本消費行為，擴大內需市場，並建議政府要改變目前口罩發放方式或增加個人領取數量，不要讓百姓們一天到晚都在辛苦排隊。

出席這場記者會的有議長謝典林、黨團副書記長曹嘉豪、縣議員顧黃水花及白玉如，曹嘉豪說，因新冠肺炎衝擊經濟，依資料顯示，到3月底為止，全台放無薪假人數飆升到7916人，而政府將發放酷碰券刺激消費，振興經濟，但目前的問題不是振興而是紓困，政府是「以台北看天下」、「何不食肉靡 」，因此主張現金救助比較實際。

議長謝典林也說，美、日都是發放現金救急，現在人民都沒辦法生活了，應發給現金比較實際，讓人民買什麼東西都可以，繳水電費、學費等，好好過生活，要談振興經濟方案，應等到疫情結束後，再來救經濟。

白玉如則要求人民每大都有口罩可以戴，不用再去排隊，而曹嘉豪也認為中央應調整口罩發放方式，不要讓民眾一天到晚在排隊。

縣議員顧黃水花也說，現在老人家或孩子為了排口罩，常排得很辛苦也不耐煩，而戴口罩排隊一次，就用掉一個口罩，等於沒領，她並批評目前的口罩政棗是在做秀，國人都沒有口罩可用，必須排隊，卻還拿去援助別人，建議不如到村里長辦公處來領取，反而效率高，而且省掉因排隊必須戴口罩的耗費，顯得經濟許多。