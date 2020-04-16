日月潭陷入零團觀光 商家船家叫苦 有船長改捕漁維生

新冠肺炎疫情重創全國各風景區，連日月潭商家、船家都陷於「零團」的慘況，沒有觀光客的風景區，大家生意一落千丈，加上沒有人敢搭船，船長收入也銳減，紛紛停牌離職轉業，原本139艘合法登記載客的遊艇，目前只剩120艘船而已，有不少船長轉業改去日月潭國家風景區當臨時工，也有船長改抓魚維持生計。

日月潭形象商圈總幹事黃禹諺說，南投縣大多是以觀光旅遊業為生的業者，前一年總遊客人次約419萬，去年掉到僅有212萬人；加上大陸的限台令讓陸客人數銳減，政府只靠日韓團、東南亞遊客，但疫情爆發後，現在可說是掉到「零團」，期待政府能盡快祭出紓困措施，挽救頹勢。

不少遊艇業者抱怨，如今的日月潭，平日沒了台灣遊客，更不要說外國遊客也沒了，即時有來日月潭也沒人想搭船，觀光業掉到剩不到一成，鎖國後直接掛零，船長沒生意，有的船長乾脆過起「靠山吃山、靠水吃水」的日子，直接開小船改行捕魚，有的船長只好要附近的國家公園、風景區打零工，賴以謀生。

船長陳春溪說，現在日月潭遊艇業者根本沒生意可做，船上、街上全都空蕩蕩，但自己有小孩要念書，家人要生活，與其坐在潭邊等遊客，不如開起小船去抓魚，一天10多斤的漁貨，只能賺1000多元，每天抓到珍珠石斑、紅魔鬼、鯁魚、鯉魚外，即使幸運抓到1斤350元的曲腰魚（總統魚），但根本沒人買，因為街上餐廳沒客人吃，只能帶回家冰凍起來。