便利貼傳愛代替餐飲打氣 豐原醫院設留言加油板

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾送餐給第一線醫護，衛福部豐原醫院今天在門診大門舞台設立留言加油板，希望民眾將要送給醫護的物資、餐飲轉換為留言鼓勵，透過便利貼傳愛。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，許多民眾送餐到醫院，為第一線醫護加油。豐原醫院秘書廖述漙表示，感謝各界這段期間對醫護人員的照顧與體諒，不時捐送物資與熱食飲料給醫護人員加油打氣，有的會直接送到急診室，或者放在醫院外頭，甚至大半夜送來熱食，讓醫護相當感動。

豐原醫院也在門診大門的舞台設立「留言加油站」，廖述漙表示，希望大家將要送給醫護的物資、餐飲轉換為留言鼓勵，將便利貼貼滿大家給醫護的愛心，一起走過這段防疫期。

豐原醫院指出，為考量醫護現場作業及民眾的愛心不走味，即日起，各界指定要送給醫護單位的愛心物資與食物，請民眾事先打電話聯絡醫院社工室，協助代轉送到指定捐贈鼓勵的醫護手中。