影／童綜合擴建醫院申請在大肚山保護區 遭環團抗議

台中市都市計畫委員會4月17日將審議童綜合醫院規劃興建三民院區一案，童綜合申請的開發地點位於大肚山保護區，希望透過都審會審議將保護區變更為「醫療專區」。台中市環保團體今天抗議表示，此開發案恐惡化大肚山生態，呼籲童綜合醫院另覓地興建、都發局審議要把關。

童綜合醫院表示，因台灣面臨高齡化社會、慢性疾病照護需求，才想遷建老舊院區提供更好的醫療服務，照顧在地居民。童綜合強調，案件申請均依據都市計畫相關法規之法定程序，申請案規劃也強化愛鄉、愛土，會增加生態植生、興建滯洪池，更加優化基地水土保持功能，會尊重都市計畫委員會審議結果。

台中市都發局表示，內政部有保護區變更為醫療專區的申請通用原則，童綜合在2017年依法提出申請，歷經5次專案小組審議、1次都市計畫大會審議、明天將再召開第2次大會審議。

都發局說，童綜合擬將沙鹿區成功西路院區，遷建到沙鹿區中清路七段、三民路交叉口旁，已邀環團17日一起出席陳述意見，審查委員將全盤審慎考量，針對台中市整體保護區策略充分討論並詳予審查，在環境保育優先前提下，保障相關人權益。

爭好氣聯盟發言人石毓菁表示，童綜合醫院擴建地點在大肚山坡地，屬水土保持保護區，周邊環繞大甲斷層、彰化斷層、鐵砧山斷層、屯子腳斷層4個活動斷層 。

環團強調，民眾都知道房子不能買在斷層帶附近，更何況醫院蓋在4條斷層帶附近的山坡地上，病人敢去住院嗎？童綜合醫院選址於此，除了可能地價便宜之外，計劃書載明原因是沙鹿院區會淹水。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，童綜合醫院以沙鹿院區不敷使用為由擴建在保護區，比對土地使用分區圖和現況，發現沙鹿院區附近區域仍有許多閒置建地，為何不優先使用建地，而執意變更保護區？此舉不免讓人懷疑只為廉價取地、因鄰近台中國際機場而有炒地之嫌。