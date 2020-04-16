影／酷碰券緩不濟急 南投縣長、議長要求發現金紓困

新冠肺炎疫情全球大流行，衝擊公共衛生和民生經濟，國民黨南投縣黨部今天召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，縣長林明溱、議長何勝豐和國民黨議員都要求中央直接以現金紓困，帶動基本消費，擴大內需市場，也要簡化紓困申請程序，將經濟衝擊降到最低。

林明溱說，南投是觀光大縣，新冠疫情爆發後，觀光產業首當其衝，各行業已經哀鴻遍野，急需現金紓困度過難關，中央卻只推出COUPON券，無法幫助民眾，也達不到紓困效果。他也建議，可用所得稅納稅資料排富，發放現金才能直接照顧到貧困民眾。

縣議會議長、國民黨南投縣黨部主委何勝豐說，民進黨政府推動口罩外交，協助疫情嚴重國家他也支持，不過，政府更應該提供國人足夠的口罩防疫，現在每天一早就有許多人大排長龍買口罩，讓人看了心疼，希望中央苦民所苦，至少讓民眾每半個月可以買到15片口罩，不用三天兩頭就為了口罩排隊。

台灣生產的口罩應該優先用於國內，有餘力再去幫助其他國家，中央應該重新考慮。民進黨用COUPON券刺激消費，不僅對改善民眾困境有限，也忽略的最基本的要素，就是有錢才能消費，但企業停工、民眾失業，經濟逐漸失去動力。