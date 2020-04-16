半個彰化縣空氣品質橘色提醒 防疫戴口罩順便抗空汙

台灣的新冠肺炎疫情昨天零確診，中市衛生局也公布截至昨天中市也達10天零確診，衛生局長曾梓展強調，環境上的確相對安全，民眾不必那麼緊張，但整體防疫工作仍不宜鬆懈，還是要提高警覺。

2020-04-15 23:47