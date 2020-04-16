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半個彰化縣空氣品質橘色提醒 防疫戴口罩順便抗空汙

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林地區的地平線一層灰霾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林地區的地平線一層灰霾。記者簡慧珍／攝影

今天偏東風，台灣西半部空氣擴散條件差，彰化縣四個空氣品質測站中，二林測站上午AQI（空氣品質指標）達到120，達到橘色提醒等級，對敏感族群不健康，大城測站97，接近橘色提醒。

中央氣象局空品監測網顯示，空氣擴散條件差的情況下，汙染物持續累積，加上午後光作化用，西半部空品亮橘燈。今晨彰化西南角天空灰濛濛，陽光露臉後，地平線仍是一層灰霾。

荒野保護協會台中分會副分會長、彰基兒童醫院兒童腎臟科主任錢建文說，沿海居民可看遠方，如有一層灰霾，代表空品差，目前橘色提醒等級空品，不可從事長時間激烈運動，一般民眾「儘量」避免外出，易受感染族群例如慢性疾病、呼吸道疾病、兒童、孕婦和老人「絕對」避免外出，在家緊閉門窗，打開空氣清淨機過濾細懸浮微粒

「防疫期間，人人外出戴口罩，確實減少吸入細懸浮微粒。」錢建文說，醫療用口罩減少吸入10%至20%的細懸浮微粒，若要有效不吸入就得戴N95口罩。

口罩 細懸浮微粒 空氣品質

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