月薪2萬3800元 彰化縣政府釋出182名暑期工讀職缺

新冠肺炎疫情期間，百業蕭條，許多人因此失業或放無薪假，遑論有打工機會，但彰化縣政府為促進青年學生職場體驗，今年仍提供182名暑期工讀職缺，工讀月薪2萬3800元，報名期間4月30日至5月13日，工讀期間是7月13日至8月31日，符合資格的青年學子可踴躍報名，縣府將採公開抽籤方式錄用。

彰化縣政府勞工處指出，今年大專青年學生公部門暑期工讀計畫，由縣府28個用人單位釋出182個工讀機會，工讀月薪2萬3800元，青年學子可評估各用人單位的工作項目、工作內容及工作地點後擇一報名，訂6月12日在彰化縣政府辦理公開抽籤。

勞工處表示，暑期工讀適用對象限國內各大專院校的在學學生(不包含各級學校應屆畢業生及專三升專四學生)，報名資格條件為：學生本人設籍彰化縣滿4個月以上(以開始受理報名日期109年4月30日起算，即108年12月 30日以前設籍者)，並具有國內正式學籍的108學年度大學、四技、二技、二專以及五專(報名時為4年級)的在學學生(均不含應屆畢業生)，高中職應屆畢業生也不得報名。另外，每名工讀生曾錄取本府辦理的暑期工讀者不得報名，本計畫以進用1次為原則。

暑期工讀報名方式採通信報名，應依報名表詳填個人資料並附上相關證明文件，掛號郵寄至各用人單位，報名簡章及詳細內容可至彰化縣政府勞工處網站下載，網址： http://labor.chcg.gov.tw，(路徑：彰化縣政府勞工處網站首頁-訊息中心)，或電話洽詢（04）7532412張小姐。

勞工處表示，如果本次抽籤未獲錄取也不要氣餒，青年學子除了可運用8個就業服務台的臨櫃服務外，也可直接上彰化縣政府首頁-活動快訊(http://www.chcg.gov.tw)、彰化就業通平台(https://job.chcg.gov.tw/)、台灣就業通(http://www.taiwanjobs.gov.tw)或勞工處粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/labor.chcg/)或撥打勞工處免付費專線0800-529191(我愛就業就業)洽詢，也有私部門職缺提供青年學子來體驗職場。