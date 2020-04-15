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影／搶救小吃生意！鴨肉飯店家花3萬多元全店架起隔離板
新冠肺炎疫情延燒，許多小吃店家做好防疫，就怕顧客擔心不願意上門，彰化員林市員湘園鴨肉飯在清明連假休息了約10天，今天重新營業，店內餐桌全架起壓克力隔離板，避免客人相互接觸，有噴沫傳染風險。
業者藍偉洲經營這家店5年，他說，受疫情影響，少了約2成客源，尤其晚間和周末影像最大，不知道疫情會到何時，上個月就構想加強防疫，找專人來量測桌子長度，訂製多張壓克力透明板，將四周都阻擋起來，讓內用客人安心，桌邊都還掛有次氯酸水，客人一離開可立即消毒。
他也說，這次改裝還包括作業區的清洗溝、麵桌等，讓環境更加整潔，每桌壓克力板造價約4千元，花了3萬多元，雖然成本不低，但站在消費者立場還是決定投資下去，但因有隔板，員工擦桌子不方便，待疫情趨緩就會取下。
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