影／搶救小吃生意！鴨肉飯店家花3萬多元全店架起隔離板

新冠肺炎疫情延燒，許多小吃店家做好防疫，就怕顧客擔心不願意上門，彰化員林市員湘園鴨肉飯在清明連假休息了約10天，今天重新營業，店內餐桌全架起壓克力隔離板，避免客人相互接觸，有噴沫傳染風險。

業者藍偉洲經營這家店5年，他說，受疫情影響，少了約2成客源，尤其晚間和周末影像最大，不知道疫情會到何時，上個月就構想加強防疫，找專人來量測桌子長度，訂製多張壓克力透明板，將四周都阻擋起來，讓內用客人安心，桌邊都還掛有次氯酸水，客人一離開可立即消毒。