台中巨蛋預定115完工 都發局蒐集民意供都委會討論

今天媽祖生，中央流行疫情指揮官陳時中今天到大甲鎮瀾宮向媽祖祝壽，並感謝廟方先前捐3000萬元給防疫用，他說，看到眾多媽祖信徒的虔誠很感動，非常感激媽祖的慈悲保佑，台灣雖有疫情，基本上是平安的。

2020-04-15 13:56