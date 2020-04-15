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台中巨蛋預定115完工 都發局蒐集民意供都委會討論
台中市政府推動「巨蛋體育館」建設案，預定111年動工、115年完工。市府都發局舉辦「變更台中市都市計畫（整體開發地區單元九、十、十一）細部計畫」公開展覽說明會，向民眾說明土地使用分區管制要點修訂方向，蒐集民意，希望打造符合市民需求的運動場館。
運動局長李昱睿説，市府選定北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地，計畫興建「台中市巨蛋體育館」配合促參法規定及發展需求，修訂都市計畫土地使用分區管制要點，未來學校用地與體育場館朝整合、彈性化、多元功能設計。
台中市政府規畫，巨蛋體育館占地約6.95公頃，可舉辦國際賽事、大型演唱會活動及藝文娛樂等表演場所，打造多功能體育館。
計劃可舉辦籃球、排球、羽球、網球、五人制足球場、擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等運動項目，將容納賽事1萬5500個觀眾席及演唱會1萬3000席空間。
相關都市計畫資料可上都發局網站下載閱覽(https://www.ud.taichung.gov.tw/1501455/post )公民或團體所提出意見，將納入都市計畫委員會討論。
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