疫情攀升失業率！台中市第一季被資遣人數比去年增4成

新冠肺炎疫情重創餐飲旅宿業，繼台中亞緻大飯店結束營業後，籌備多時的台中李方艾美酒店宣布暫緩籌備作業。台中市勞工局今天一早至酒店訪視，確認一共有30名籌備人員，僅保留1成人力處理善後，其餘依法辦理資遣，任職至今天為止。李方艾美還未開業就宣布暫緩，震撼業界。

台中市勞工局長吳威志表示，截至4月14日因疫情影響營運、減產通報減少工時（無薪假）累計129家，其中25家是餐飲、旅宿業，受影響勞工達2147人，全數完成通報程序至勞動部有22家、444人；其餘陸續補件、審核中。

勞工局也統計，台中市今年第一季資遣員工人數比去年同期增加4成。2019年第一季受理3067個單位、通報資遣員工4663人，今年受理3834個單位、通報資遣員工6642人，比去年增加1979人。

至於日前受關注的頂級連鎖超市「裕毛屋」在台中崇德、公益店共有152名員工，業者目前還在評估與勞資協議要大量解雇或先放無薪假。

目前「挺住」的台中永豐棧酒店表示，往年清明連假都滿房，現僅剩6成，平日住房率也剩3成，為節省人事成本，先辭退工讀生，僅保留正職員工。酒店旗下穎餐廳餐廳2月10日起暫時營業，原預定5月恢復正常營業，但因疫情尚未趨緩，不排除延長餐廳暫時營業時間，或是改外賣形式經營。

勞工局表示，台中亞緻大飯店結束營業，就業服務處在3月23日協助媒合，提供勞保局、失業給付跟就業服務、企業招募等相關資訊說明，當天下午有10家飯店到現場「主題式徵才」，共提供277個職缺，當日投遞履歷為128人次，初步媒合率達6成；今天上午到台中李方艾美酒店輔導，期能有效協助勞工媒合合適工作，補實台中既有飯店業者人力缺口。

勞工局說針對紓困提出多項辦法，目前主動輔導及接獲來電詢問有154家事業單位，受理產業員工專班成案1家，補助人數60人，輔導申請充電再出發訓練計畫成案4家，補助人數101人。

申請青年創業貸款利息補貼其補貼期限於109年1月至12月到期的申請人可延長至36個月，預估89人受惠，受惠金額164萬，截至109年4月14日，共受理及通過補助30件、金額80萬3126元。