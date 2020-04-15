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低溫重創台中梨山茶葉 損害程度達85%農民哀號

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市梨山地區茶葉嫩芽受霜害褐化嚴重，損害程度達85%。圖／台中市府農業局提供
台中市梨山地區茶葉嫩芽受霜害褐化嚴重，損害程度達85%。圖／台中市府農業局提供

日前冷氣團來襲，造成台中市梨山地區茶葉、甜柿、梨子等農作物嚴重災損，農友哀號，擔憂恐影響今年採收。台中市府農業局今日邀集相關單位赴梨山勘查受損情況，將彙整災損情形提報行政院農委會公告辦理現金救助，儘速協助農民復耕復建。

台中市梨山地區茶葉種植約463公頃、甜柿約600公頃、水蜜桃約400公頃、梨子約1200公頃。農業局今日會同農糧署、台中區農業改良場、茶葉改良場、和平區公所、和平區農會等前往梨山勘查受損情況，發現茶葉嫩芽受霜害褐化嚴重，損害程度達85%至95%；甜柿、桃及梨子嫩芽、幼果褐化，花器胚珠也嚴重受損，農友擔憂恐影響今年採收。

由於低溫危害農作物速度較慢，且持續時間較久，農業局已請各區公所及農會密切注意及查報後續災情，市府將依農業天然災害查報及通報作業相關規定，儘速協助農民復耕。

農業局指出，經勘查小組確認梨山地區茶、甜柿及梨等農作物災損達20%，將由農業局彙整台中災損情形，陳請農委會公告辦理現金救助，待農委會公告後，農民可持身分證、印章及土地證明文件，至土地所在地區公所申請，經公所勘查確認後，農民將可獲得救助金。

至於現金救助金額，茶每公頃5萬元，甜柿及梨每公頃9萬元，另依據《台中市農業災害復建補助作業要點》規定，農民可於災損確定後，向土地所在地農會申請果樹類購買清園藥劑或有機質肥料，每公頃補助1萬元，以協助果園儘速恢復生產。

台中市府農業局今日邀集相關單位赴梨山勘查茶葉受損情況。圖／台中市府農業局提供
台中市府農業局今日邀集相關單位赴梨山勘查茶葉受損情況。圖／台中市府農業局提供

災損 農民 茶葉

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