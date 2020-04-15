台中中區指標性危老重建案 「東海大樓」重生

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
位於台中市中區、前身為「東海戲院」的東海大樓年久失修，在通過台中市都發局危老都更獎勵下，由建設公司重建為嶄新22層住宅大樓，今天開工動土。圖／台中市都發局提供
位於台中市中區、前身為「東海戲院」的東海大樓年久失修，在通過台中市都發局危老都更獎勵下，由建設公司重建為嶄新22層住宅大樓，今天開工動土。圖／台中市都發局提供

位於台中市中區、前身為「東海戲院」的東海大樓年久失修，在通過台中市都發局危老都更獎勵下，由建設公司重建為嶄新22層住宅大樓，今天開工動土。市長盧秀燕表示，此案是中區依危老重建條例核定的第一個都市更新案件，具有指標性意義，將持續與民間合作，讓舊城區風華再現。

「中區危老重建的指標性都更案！」盧秀燕指出，建案基地曾經營「東海戲院」是中區最熱鬧、現代化的電影院，也是許多台中人的共同回憶，隨著中區商圈的蕭條沒落，大樓欠缺良好的規劃管理。

盧秀燕說，感謝建設公司投入整合與重建，「鼎泰中城」建案去年經都發局依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」核定重建計畫，並爭取綠建築標章、耐震設計、退縮建築、無障礙環境設計等容積奬勵項目，外加「時程奬勵」容積奬勵值達38%。

都發局說明，該案基地原被稱為東海大樓，曾是台中市最新、最美觀的商業大樓，但在後續商家不斷自行改裝下，外牆佈滿各式廣告看板，將大樓主體團團覆蓋。

都發局說，在民間與政府振興中區的共識下，台中市知名的鉅泰建設公司投入整合與重建，未來規劃重建為地下5層，地上22層，共計148戶的嶄新集合住宅大樓。

都發局指出，目前推動台中大車站計畫，辦理中區老舊街活化補助，改善老舊街屋外部景觀，以持續推動舊市區再生，「鼎泰中城」是中區閒置大樓重建的第一案，對於中區的再生推動具有指標性意義，將引導再創中區都市榮景。

今日開工動土儀式，市長盧秀燕、都發局長黃文彬、經發局長張峯源、市議員李中、江肇國、黃守達，以及立委黃國書服務團隊代表皆到場觀禮。

位於台中市中區、前身為「東海戲院」的東海大樓年久失修，在通過台中市都發局危老都更獎勵下，由建設公司重建為嶄新22層住宅大樓，今天開工動土。圖／台中市都發局提供
位於台中市中區、前身為「東海戲院」的東海大樓年久失修，在通過台中市都發局危老都更獎勵下，由建設公司重建為嶄新22層住宅大樓，今天開工動土。圖／台中市都發局提供

盧秀燕 台中市 綠建築

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