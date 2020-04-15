社頭生命禮儀廳現代化 使用電子輓聯、不燒金紙

南彰化因喪葬禮儀廳有限，居民辦告別式常在戶外搭棚架影響交通，「社頭鄉生命禮儀廳」歷經1年多的工期，今天揭牌啟用，成為縣內最現代化的生命禮儀廳，各廳備有冷氣空調、電子輓聯、LED電子看板，晚上還設有保全管理，提升殯葬服務品質。

社頭鄉朝興村第六公墓在殯葬設施與服務向來是縣內模範生，18公頃土地有東西南北向的土葬區、3座納骨塔，還有舊式的禮儀廳「慈航廳」，形成完整的賓葬園區，但舊禮儀廳空間不足，今新揭牌啟用的的禮儀廳共5廳，小廳可容納最多50人，大廳100人，配有多媒體播放控制功能螢幕，可連接筆電及USB播放往生者生前影片追思。

社頭鄉長劉錦昌說，少子化下，曾看到不少子女為舉辦喪事，日日夜夜張羅陪伴親友下既悲傷又疲憊，新的禮儀廳每天上午8點到晚上5點開放，晚上設有保全管理，家屬可回家休息，讓治喪與生活分開，安心陪伴親人走完生命最後一哩路。

社頭生命禮儀管理所長蕭錦華說，若以治喪10天計算，使用新禮儀廳費用不超過2萬元，比起在數外搭棚架辦喪事，既安全也較舒適，已有101歲人瑞將在新廳舍辦告別式，也不分宗教都可使用空間，為朝向環保廳舍，禮儀廳可點香，但集中插在戶外的公爐，不能燒金紙，現代化作法獲得不少人支持。