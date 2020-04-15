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媽祖誕辰台中豐原慈濟宮湧人潮 參拜難保持安全距離
今天是媽祖誕辰，台中豐原慈濟宮一早已湧入許多參拜人潮，廟方配合政府防疫，派志工在廟門口管制，幫進廟信徒量額溫，並要求戴口罩，不過媽祖神像前參拜信徒多，很難保持室內1.5公尺的距離。廟方表示，廟內要保持安全距離確有困難，將請志工加強宣導。
豐原慈濟宮在廟內、廟外廣場都擺桌，讓信徒可以放供品參拜，今日早上6時開廟門，陸續湧入許多參拜人潮，人潮絡繹不絕，廟方也派志工在廟門口進行管制，幫進廟民眾量額溫，要求戴口罩。
豐原慈濟宮主委鄭文鑫表示，以往媽祖生日參拜人潮大排長龍，但今年因受疫情影響，人潮少了3成左右。雖有志工幫忙量體溫，要求戴口罩，但在媽祖神像前參拜信徒多，要保持室內1.5公尺的距離確有困難，將請志工加強宣導，防疫時期，也提醒民眾配合。
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