安心嘗美食 台中大安農會葱肉餡餅、水餃獲3顆星評鑑
台中市大安區農會是全國第一家農會取得AMOT星級溯源食品評鑑，今天上午在飛天豬餐館舉辦再升級產品上市發表會，使用生產履歷的青葱及豬肉等食材當內餡，經過大安農會團隊研製黃金比例，推出大安葱肉餡餅及大安葱肉水餃等3種口味。
大安農會表示，這次推出外皮Q彈嚼勁，內餡飽滿葱肉餡餅及手工捏花水餃3種口味，有高麗菜、原味、大安葱，供消費群多樣化選擇，其中大安葱水餃、原味水餃、大安葱餡餅獲得最高3顆星評鑑，主要食材使用產銷履歷佔所有項目75%，高麗菜水餃則獲得2顆星評鑑，從產地端生產紀錄到加工食品端的採買紀錄都能使用條碼讀掃食材及製程來源，當產品透過認證也能透明化的讀取生產過程，讓消費族群放心採買，更能安心食用。
大安農會總幹事蔡建宗表示，大安農會秉持「安心、安全、安心食用」原則，「安心呷、農為你」的品質承諾，讓消費者在家能安心品嘗在地產業美食，農會團隊開發採用產銷履歷豬肉結合在地產銷履歷大安蔥材料，農會負責協助推廣，希望能刺激買氣，為農民增加收益，帶來一波團購新風潮。
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