安心嘗美食 台中大安農會葱肉餡餅、水餃獲3顆星評鑑

「減塑措施」原已上路，卻因疫情延燒擔心餐具重複使用感染，台中金典酒店商場、勤美綠園道的商場、秀泰影城、好市多、星巴克、豐原太平洋百貨共6家提出申請暫時使用免洗餐具；彰化也有大學與量販店提出申請。台中、彰化環保局強調，業者提出申請，地方政府同意後可暫時提供免洗餐具，但仍不得使用塑膠類材質。

2020-04-14 23:55