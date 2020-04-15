媽祖生要 「順時中」 彰化南瑤宮送平安米保持社交距離

今天是農曆3月23日民間習俗「媽祖生」，雖然逢新冠肺炎疫情，彰化南瑤宮今天依然湧來參拜信眾，廟方均要求戴口罩，並要量額溫及消毒，還採總量管制，並分送2000包「平安米」給弱勢團體，民眾大排長龍，廟方並要求維持一公尺社交距離。

彰化南瑤宮代表人、彰化市長林世賢今天上午到場分送平安米給民眾，林世賢說，這次新冠肺炎疫情，對經濟有很大衝擊，一些低收入、失業者及休無薪假民眾，生活更困難，因此南瑤宮在今天媽祖誕辰的日子裡，特別發放平安米給他們「呷平安」，安定心靈。

林世賢說，南瑤宮致送的「平安米」，經先拜過媽祖，得到媽祖加持，當政府因應疫情辦理紓困時，南瑤宮也出面做一些事情，結合慈團體希望對貧困民眾能有一些幫忙。

南瑤宮發放 「平安米」，上下及下午各300個名額，從上午九點受理號碼牌後，隊伍排了約60公尺，雖說在戶外，領牌民眾也都戴口罩，卻是一個接一個，未到戶尺相隔1公尺的社交距離規範，讓廟方人員十分困擾，逐一勸說民眾拉長距離。

受新冠肺炎疫情影響，為避免大量人潮進入參拜，發生群聚感染，廟方除了要求信眾戴口罩，並要量額溫及消毒外，還採總量管制，往年擠得廟內水洩不通的景象，已不復可見。

鹿港天后宮為因應新冠肺炎疫情，昨天晚上11點過後的媽祖聖誕祭典，除儀式從簡外，進入參拜的民眾及祭典執事人員都戴口罩、量額溫，同時保持社交距離，避免群聚。